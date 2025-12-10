AA'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Samsun'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi, Samsun'un Canik ilçesinde açıldı.

Canik Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansının işbirliğinde düzenlenen sergi, kentteki bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan vahşeti unutturmamak gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlığın bundan haberdar olması lazım. Maalesef Filistin'de yüzyılın korkunç katliamı yaşanırken, insanlığın çoğu ya bundan haberdar olmadı ya da görmezden geldi ama bu süreçte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı, Filistin'de yaşanan katliamı duyurmak için çok büyük risk aldı." dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Gazze'yi andıklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'de yaşananların tüm insanlık tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Sandıkçı, "Son 2 yılda Gazze'deki insanlık katliamını gündemde tutmamız gerekiyor. O bölgede iki devletli çözüm oluşması için bu sergi düzenlendi. Bu sergi, orada yaşananların sadece bir kısmını aktarıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da İsrail'in yıllardır Filistin'e uyguladığı soykırımın dünyaya duyurulması için İletişim Başkanlığının Anadolu Ajansı ile büyük çaba sarf ettiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de Anadolu Ajansının kurulduğu misyonla Türkiye'nin ve mazlum hakların sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze'de yaşanan soykırımın dünyaya duyurulmasında, Gazze'de yaşananların literatüre geçmesinde ve uluslararası mahkemelere ulaşmasında Anadolu Ajansı önemli bir misyon üstlendi. Bu kapsamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İletişim Başkanımıza ve Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 50 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil ile davetliler katıldı.