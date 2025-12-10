Haberler

AA'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Samsun'da açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ajansı'nın Gazze'de işlenen suçları konu alan 'Kanıt' kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi, Samsun'un Canik ilçesinde açıldı. Sergi, Canik Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi, Samsun'un Canik ilçesinde açıldı.

Canik Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansının işbirliğinde düzenlenen sergi, kentteki bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan vahşeti unutturmamak gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlığın bundan haberdar olması lazım. Maalesef Filistin'de yüzyılın korkunç katliamı yaşanırken, insanlığın çoğu ya bundan haberdar olmadı ya da görmezden geldi ama bu süreçte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı, Filistin'de yaşanan katliamı duyurmak için çok büyük risk aldı." dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Gazze'yi andıklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'de yaşananların tüm insanlık tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Sandıkçı, "Son 2 yılda Gazze'deki insanlık katliamını gündemde tutmamız gerekiyor. O bölgede iki devletli çözüm oluşması için bu sergi düzenlendi. Bu sergi, orada yaşananların sadece bir kısmını aktarıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da İsrail'in yıllardır Filistin'e uyguladığı soykırımın dünyaya duyurulması için İletişim Başkanlığının Anadolu Ajansı ile büyük çaba sarf ettiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de Anadolu Ajansının kurulduğu misyonla Türkiye'nin ve mazlum hakların sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze'de yaşanan soykırımın dünyaya duyurulmasında, Gazze'de yaşananların literatüre geçmesinde ve uluslararası mahkemelere ulaşmasında Anadolu Ajansı önemli bir misyon üstlendi. Bu kapsamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İletişim Başkanımıza ve Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 50 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı

Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
title