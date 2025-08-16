Samsun'da Kamyonla Çarpışan Otomobildeki Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da bir otomobilin kamyonla çarpışmasının ardından otomobildeki yolcu Hediye Alak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Faysal Alak'ın (29) kullandığı 34 FKH 835 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Ali Seçkin'in (61) yönetimindeki 55 AGS 254 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil önce trafik levhasına ardından karşı şeride geçerek çelik bariyerli duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yaralı yolcu Hediye Alak (29), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun

Yılın transfer bombası! Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Çocuğunuza sakın giydirmeyin! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.