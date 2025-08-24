Samsun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Şentaş hayatını kaybederken, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ercan Şentaş (49) idaresindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet, Hacılıçay Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Şentaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Şentaş'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
