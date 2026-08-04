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Samsun'da Motosiklet Kaldırıma Çıktı: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kaldırıma Çıktı: 2 Yaralı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolunda Y.Ş. idaresindeki motosiklet, kaldırıma çıkarak sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan U.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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