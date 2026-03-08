Haberler

19 Mayıs'ta kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor

19 Mayıs'ta kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs ilçesinin Çetillipınar Mahallesi'nde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyosidal uygulamalar başlatıldı. Çalışmalara mahalle muhtarı ve üreticiler de katılım gösterdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında 19 Mayıs ilçesine bağlı Çetillipınar Mahallesi'nde biyosidal uygulamalar başlatıldı.

Tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle muhtarı Bilal Keskin'in organizasyonu ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Çalışmalara mahalledeki üreticiler de aktif şekilde katılarak destek verdi.

Yetkililer, bölgede tarımsal üretimi tehdit eden kokarca zararlısına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Aydın Dama
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi