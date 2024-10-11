Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tepki Yürüyüşü

Samsun'un Asarcık ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hasan Emre Şahin tarafından gençlerle organize edilen yürüyüşe lise öğrencileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, taşıdıkları dövizlerle slogan atarak, ilçe meydanında toplandı.

Habib Demirtaş, burada yaptığı basın açıklamasında, kız çocuklarının, annelerinin ve tüm kadınların yaşanması mümkün her zorbalıkta, her kötü durumda yanlarında olduklarını ifade etti.