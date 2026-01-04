Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 6 gümrük kaçağı telefon ele geçerildi

Haberler

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
500

