Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 6 gümrük kaçağı telefon ele geçerildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel