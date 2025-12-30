Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında 3 cep telefonu ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 3 cep telefonu ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
