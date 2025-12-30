Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında 3 cep telefonu ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 3 cep telefonu ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel