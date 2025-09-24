Haberler

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin doldurulmuş ve 12 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 10 bin doldurulmuş, 12 bin de bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
