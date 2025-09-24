Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 10 bin doldurulmuş, 12 bin de bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.