Samsun'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış noktaları denetlendi

Samsun'da yılbaşı öncesi polis ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışını önlemek amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürünlerin belgeleri inceleniyor ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor.

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktalarında kontroller yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin bandrol, etiket ve satışa ilişkin belgeleri inceleniyor.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını, mevzuata aykırı durumlar hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağını ve denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
