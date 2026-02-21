Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi

Samsun'un Alaçam ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

?Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaçam ilçesinde bir kişinin iş yerinde kaçak tütün ürünleri sattığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 800 boş makaron ile 5,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

?İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada ise bir zanlının ikametinde arama yapıldı.

Aramada 47 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

?Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.