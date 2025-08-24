Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti ile ilgili yapılan istihbarat çalışmaları sonucu adrese baskın düzenledi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

O.Y'nin ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu istihbaratını değerlendiren ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 42 tabanca fişeği ve 24 av tüfeği kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
