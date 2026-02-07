Haberler

Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 180 bin kaçak makaron ve 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bafra'da belirlenen iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

?Adreslerde yapılan aramada, 177 bin 600 boş, 2 bin 400 dolu makaron ile 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

?Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Tiryakilere kötü haber: İki yerde daha sigara içilemeyecek

Tiryakilere kötü haber: İki yerde daha sigara içilemeyecek
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te