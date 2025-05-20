Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 18 Bin 40 Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 18 Bin 40 Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, 18 bin 40 makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 18 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 8 bin 40 doldurulmuş makaron sigara ve 10 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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