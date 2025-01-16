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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, sahada kazı malzemeleri ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 9 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, kesici delici alet, kazma, 2 kürek, levye, kesici delici alet ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (41), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E. (38), işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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