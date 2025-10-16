Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen operasyonla 445 litre sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Durdurulan bir kamyonda ve ikamette yapılan aramalarda, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel