Samsun'da Kaçak Avcılık Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde ormanda kaçak avcılık yapan bir şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yaban hayvanlarını tuzağa düşürmek için ses düzenekleri kullandığı belirlendi. Operasyonda bir ruhsatsız tüfek ve canlı bıldırcın ele geçirildi.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin, kafese koyduğu canlı bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teypler aracılığıyla yükseltilip çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı belirlendi. Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere bağlı akü ile 1 kafes içerisinde canlı bıldırcın ele geçirildi. Bıldırcının kurtarılmasıyla, kurulan düzeneğin bulunduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bıldırcın, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
