Haberler

Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 70 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde