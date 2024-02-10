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Samsun'da Kablo Hırsızı Polisler Tarafından Yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında kaçan kablo hırsızı polislerce yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde bulunan çuvallarda kesilmiş haldeki 210 kilogram telefon kablosu bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak bir araçla kaçan kablo hırsızı yaşanan kovalamaca sonucu polislerce yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 57 KD 905 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücü uyarılara rağmen araçla uygulama noktasından kaçtı.

Jandarmanın durumu ilettiği Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı durdurup içindeki şüpheli F.D'yi gözaltına aldı.

El konulan araçtan F.D'nin kovalamaca sırasında Alparslan Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde sokağa atttığı 3 çuvalda bulunan kesilmiş haldeki 210 kilogram telefon kablosu da polislerce bulundu.

Kabloların Sinop'un Dikmen ilçesinde yol kenarında bulunan bir telekom şirketine ait alt yapı malzemesinin olduğu depodan çalındığı belirlendi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Alaçam Samsun Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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