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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var-Milli Gönüllülük Platformu", Samsun'da düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Samsun Valiliğinin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda "Samsun'da İyilik Var: Sivil Toplum ve Sosyal Dayanışma Buluşması" gerçekleştirildi.

Bireysel ve kurumsal gönüllülüğü dijital ortamda buluşturarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen platformun tanıtıldığı etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük süreçlerindeki rolü, işbirliği imkanları ve ortak iyilik projelerine yönelik öneriler ele alındı.

"İyilik yapmak isteyen herkesi ortak zeminde buluşturuyor"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, programda yaptığı konuşmada, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı büyütmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Platformun, toplumun köklü yardımlaşma kültürünü sürdürülebilir bir gönüllülük hareketine dönüştürmeyi amaçladığını vurgulayan Gümrükçü, "Bireysel gönüllülük, kurumsal gönüllülük ve iyilik kapısı bileşenleri ile platform, iyilik yapmak isteyen herkesi ortak bir zeminde buluşturmaktadır. İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızdan ailelerimize, kadınlarımızdan engelli bireylerimize ve yaşlılarımıza kadar toplumun her kesimine yönelik sosyal hizmet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak biliyoruz ki sosyal hizmet yalnızca kamu kurumlarının sorumluluğunda değildir. Sivil toplum kuruluşlarımızın tecrübesi, gönüllülerimizin emeği ve toplumumuzun duyarlılığı bu hizmetleri güçlendiren en önemli unsurlardır." diye konuştu.

Samsun'un kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, kalkınma ajansı ve STK'lerle güçlü bir işbirliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Gümrükçü, bu potansiyeli İyilik Var Platformu çatısı altında çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar için kalıcı projelere dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Gümrükçü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Meliha Dicle'nin katkılarının da son derece kıymetli olduğunu dile getirerek, buluşmanın Samsun'da dayanışmayı büyüten kalıcı iyilik hareketlerinin başlangıcı olmasını temenni etti.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumları ve gönüllülük alanındaki paydaşlar katıldı.

Kaynak: AA