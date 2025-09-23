Haberler

Samsun'da İnşaatta Kaza: Sıva Ustası Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat asansör boşluğuna düşen sıva ustası Muhammet Yavuz, hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis müdahale etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında çalışan sıva ustası Muhammet Yavuz (38), asansör boşluğuna kalas koyarak üzerine çıktı.

Kalasın kırılması sonucu Yavuz'un düştüğünü gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz'un cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.