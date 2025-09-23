Samsun'da İnşaatta Kaza: Sıva Ustası Hayatını Kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat asansör boşluğuna düşen sıva ustası Muhammet Yavuz, hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis müdahale etti.
Kışla Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında çalışan sıva ustası Muhammet Yavuz (38), asansör boşluğuna kalas koyarak üzerine çıktı.
Kalasın kırılması sonucu Yavuz'un düştüğünü gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel