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Samsun'da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ise Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olan eğitimin gücünü anlattı. Program, öğrencilerin bayrak teslimiyle son buldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, geçen yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Bu sürede Türkiye'nin nereden nereye geldiğini önceki nesillerin çok daha iyi tahayyül edebildiğini vurgulayan Sağlam, "Hiçbir fabrikası olmayan, savaştan çıkmış yeni bir ülke düşünün. 100 yıl sonunda yollarıyla, hava yollarıyla, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, denizde uçak gemileriyle yeni bir Türkiye kuruldu. Bizi buraya ulaştıran esas etmen eğitim öğretimdir. Eğitim öğretim ne kadar düzgün, verimli, insanımızı ne kadar eğitebilirse Türkiye Cumhuriyeti'ni getirdiğimiz bu aşamadan daha ileri götürürüz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olan Türkiye Yüzyılı hedefi ile buluşturacak olan temel unsurun eğitim olduğunu dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çağın ihtiyaçlarına göre güncellenerek eğitim sisteminin gücüne güç katılacağını anlatan Bedir, "Evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken onları milli, manevi değerlerimizle donatmalıyız. Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca elde edecekleri her başarı aileleri ve ülkemiz için gurur kaynağı olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından program şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu program, dördüncü sınıf öğrencilerinin Türk bayrağı ve okul flamasını birinci sınıf öğrencilerine teslim etmesiyle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve İlçe Müftüsü Cemal Uzun da katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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