Samsun'da İlk Kadın Operatör Kompakt Süpürme Aracını Kullanmaya başladı

Samsun'da Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni alınan kompakt yol süpürme aracı, kadın operatör Zennure Güleç Batı'ya emanet edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni yol süpürme aracında Batı'nın görevlendirilmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınları her alanda desteklediğini, bu kapsamda ilçenin ilk kadın operatörünü istihdam etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kadınların her alanda görev almasını önemsediklerine işaret eden Kul, "Onların elinin değdiği her yere düzen, huzur ve temizlik geliyor. Belediye tarihimizde bir ilke imza atarak ilk kadın operatörümüzü istihdam ettik. Yeni ekip arkadaşımız envanterimize kazandırdığımız süpürme, yıkama ve vakum fonksiyonlu yeni nesil kompakt süpürme aracımızın direksiyonuna geçti." dedi.

Bu yeniliğin yalnızca temizlik hizmetlerine değil, sosyal hayata da olumlu katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Kul, kadın istihdamının artmasının ilçenin gelişmişlik düzeyini de yükselteceğini vurguladı.

Şenol Kul, önceki dönemlerde iki kadın zabıta görevlisinin de istihdam edildiğini ifade ederek "Kadınlar özellikle temizlik konusunda daha titizler. Bu sayede sokaklar tertemiz olacak. Kadın elinin değdiği yerdeki fark görülecektir. Terme'ye hayırlı olsun." diye konuştu.

Yol süpürme aracının operatörü Zennure Güleç Batı da böyle bir işe alınmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirerek işe başladığı günden bu yana yapacağı çalışmalar için heyecanlı olduğunu kaydetti.

İşini sevdiğini vurgulayan Batı, "Bulunduğum yerde çok mutluyum. Umarım ilerleyen zamanlarda herkese, her şeye layık olurum. Belediyemiz adına güzel çalışmalar yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.