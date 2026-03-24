Samsun'da ilaçlama sektörü için dernek kuruldu

Samsun'da İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Kentte ilaçlama alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerini bir araya getiren dernek, ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışma hedeflerini paylaştı.

İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayati Çelebi, gazetecilere, sektörde denetimin ve bilinçli uygulamaların artırılması gerektiğini söyledi.

Sertifikasız ve ruhsatsız kişilere karşı mücadele edeceklerini belirten Çelebi, "Son zamanlarda Türkiye'de ölümler gerçekleşti. Burada 'pompacı' diye tabir ettiğimiz ve işi bilmeyen, ruhsatsız insanlarla mücadele etmek istiyoruz. Birinci görevimiz olarak bunu görüyoruz. Bu işin resmi olan firmalar tarafında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlarımızın sağlık açısından güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak için bu derneği kurduk." dedi.

Bilinçsiz uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Çelebi, "İlaçlarımıza çok kolay ulaşılabiliyor. Halkımız ya da bu işi bilmeyen kişiler tarafından ulaşılan bu ilaçlar insan sağlığına zarar verebiliyor. Bilinçsiz kişiler tarafından yapılan ilaçlama zehirleyebiliyor." diye konuştu.

Samsun Temizlik ve Hijyen Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Nahit Albayrak da temizlik firmalarının ilaçlama hizmetini artık uzman kişilere yönlendirdiğini ifade etti.