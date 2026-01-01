Haberler

Samsun'da TIR'lar Çarpıştı, Kaza Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların çarpıştığı kaza, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Yaralanan olmadı, her iki TIR yoldan çıktı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kaza anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu üzerinde Kavak ilçesi Hacılı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz T. idaresindeki 52 ACC 853 plakalı TIR, kar nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da Osman G. yönetimindeki 19 BC 319 plakalı TIR'a çarptı. Her iki TIR'ın da yoldan çıktığı kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'lar çekicilerle kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

