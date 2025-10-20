Samsun'da İki Sincapın Eğlenceli Anları Kamerada
Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Mesire Alanı'nda, ağaç gövdesinde birbirini kovalayan sincaplar, eğlenceli görüntüler oluşturarak cep telefonuyla kaydedildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, ağaç gövdesinde birbirini kovalayan iki sincap görüntülendi.
Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Mesire Alanı'ndaki ağaçta birbirini kovalayan sincaplar, eğlenceli görüntü oluşturdu.
Kısa süre birbirini kovalayan sincaplar ağaçtan inerek gözden kayboldu.
Sincapların ağaçtaki hareketli anları cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel