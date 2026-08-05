Haberler

Atakum'da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Atakum'da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nın Körfez Mahallesi Kızılay Kampı mevkisinde Kenan G. yönetimindeki 55 AJG 383 plakalı otomobil ile Tunahan Y. idaresindeki 55 ARK 014 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kenan G. yönetimindeki otomobil, Kızılay Kampı'nın bahçesine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu Furkan Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz

O hainin ifadesi ortaya çıktı: Erdoğan'ı alıp götüreceğiz
Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler

Verdiği karar başını yaktı! Kadın elbisesi giydirip kabusu yaşattılar
Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu

Aziz başkan dediğini yaptı!
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

Henüz 14 yaşındaydı: Doğum günü için gittiği evden cenazesi çıktı