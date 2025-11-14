Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf A.'nın kullandığı 55 ASH 416 plakalı otomobil, Metin A. yönetimindeki 34 BTT 879 plakalı otomobille çarpıştı. Metin A.'nın otomobili refüje çarptı. Kazada, Yusuf A., Metin A. ve yanındaki Sevim A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
