Samsun'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta iki katlı evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın sırasında dumandan etkilenen B.B. (30) ile 6 aylık kızı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.