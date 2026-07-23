Haberler

Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi Test Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ikaz ve alarm sistemleri test edildi.

Samsun'da muhtemel tehlikelere karşı halkın önceden uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ikaz ve alarm sistemleri test edildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında yapılan test kapsamında vatandaşların cep telefonlarına, "Dikkat dikkat. İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." mesajı gönderildi.

Ardından saat 14.30'da 30 saniye süreyle kırmızı alarmı simgeleyen dalgalı siren sesi yayınlandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, proje kapsamında Samsun'da AFAD ile ASELSAN işbirliğinde yürütülen yerli ve milli İkaz ve Alarm Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun