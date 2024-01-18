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Samsun'da İçkili Çatı Arbedesi: Bir Kişi Öldü, Diğeri Ev Hapsine Çarptırıldı

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Samsun'da yaşanan içkili çatı arbedesinde, Kemal Çakır 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Ahmet Çakır ise gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırıldı.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Samsun'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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