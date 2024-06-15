Samsun'da Huzurevi Sakinleri Kurban Bayramı'nda Ziyaret Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan 75. Yıl Huzurevi sakinleri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretle sevindirildi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili ve Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ziyaretçiler, Kurban Bayramı'nı kutladı.