Haberler

Samsun'da Hırsızlık Olayı: Poşet Çalan Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde alışveriş yaparken bir kişinin eşyalarını çalan şüpheli M.Ö. (56) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada şüphelinin çaldığı poşetteki eşyaların değerinin yaklaşık 12 bin lira olduğunu tespit etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin eşyalarının bulunduğu poşeti çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Ö'nün (56) alışveriş yapan bir kişinin yere bıraktığı, içinde yaklaşık 12 bin lira değerinde züccaciye ve küçük ev aletleri bulunan poşeti çaldığını belirledi.

M.Ö'yü gözaltına alan polis, çalınan eşyaları da sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.