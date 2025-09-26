Samsun'da Hırsızlık Olayı: Poşet Çalan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin eşyalarının bulunduğu poşeti çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Ö'nün (56) alışveriş yapan bir kişinin yere bıraktığı, içinde yaklaşık 12 bin lira değerinde züccaciye ve küçük ev aletleri bulunan poşeti çaldığını belirledi.

M.Ö'yü gözaltına alan polis, çalınan eşyaları da sahibine teslim etti.