Salıpazarı'nda sosyal medyada silahla havaya ateş ettiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sosyal medyada havaya silahla ateş ettiği tespit edilen Y.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, zanlının evinde ruhsatsız silahlara da ulaşarak yasal işlemlere başladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Y.K'nin (44) ) sosyal medyada havaya silahla ateş ettiği video paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekiplerince zanlının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
