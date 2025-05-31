Samsun'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, havaya silahla ateş açan 45 yaşındaki İ.A. polis tarafından yakalandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, şüphelinin üstünde ruhsatlı bir tabanca, 27 mermi ve 3 boş kovan buldu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde havaya silahla ateş açan şüpheliyi polis yakalandı.

Yukarı Engiz Mahallesi Hızar Değirmeni Caddesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havaya ateş ettiğini belirlediği şüpheli İ.A'nın (45) üst aramasında ruhsatlı tabanca ve 27 mermi ile 3 boş kovan ele geçirdi.

Polis, şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti

Adana'dan gelen görüntü mest etti
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi

Ali Koç'u protesto olayını çok farklı bir boyuta taşıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.