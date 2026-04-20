Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde havaya ateş açan S.K. (31), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İnşaat alanı yakınında duyulan silah sesleri üzerine yapılan incelemede ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde bir inşaat alanı yakınında silah sesi duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, inşaata ait konteynerin kapı camının kırıldığını belirledi. Çevrede 2 boş kovan ile 1 fişek buldu.

Yürütülen çalışma sonucu havaya ateş eden kişinin S.K. (31) olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
