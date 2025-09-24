Haberler

Samsun'da Hava Kalitesini İyileştiren Proje Tamamlandı

Samsun'da Hava Kalitesini İyileştiren Proje Tamamlandı
Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 246 evde ücretsiz doğalgaz dönüşümü tamamlanarak, toplamda 461 konut temiz enerji ile ısınmaya başladı.

Kentte hava kalitesini artırmak için başlatılan projenin 3. etabında sobalı 246 ev doğalgaza dönüştürüldü. Böylece 3. etapla birlikte toplam 461 konut temiz enerjiyle ısınmaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, çevreye saygılı, insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent vizyonu sürdürdüklerini söyledi.

Samsun'un sadece bugününü değil yarınını da düşündüklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çevreye saygılı, insan odaklı ve sürdürülebilir bir kent vizyonu ile bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Bu kapsamda ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak ve insanımızı temiz yakıtla buluşturmak adına bakanlığımızla birlikte Samsun'da Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesini hayata geçirdik. 3'üncü etabını da başarıyla tamamladığımız proje ile toplam 461 hanemizin temiz enerji ile ısınmasını sağladık."

Projenin aynı zamanda ailelerin yaşam konforunu da yükselttiğini dile getiren Doğan, "Ailelerimizin ısınma konforunu sağlarken hep birlikte daha temiz bir havayı solumaya başladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak, tüm hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve konforunu artırmak adına çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
