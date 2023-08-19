Samsun'da Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 1'i Ağır 8 Kişi Yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesine bağlı Irmaksırtı mevkisindeki Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Durdu (37) idaresindeki 34 AG 9071 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 55 AAF 067 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Hayati Durdu yanında bulunan Burcu Durdu (29), Cemile Yiğit (49), Rüzgar Utku Durdu (11), Egemen Durdu (3) ve Hira Durdu (8) ile park halindeki araçta bulunan Murat Al (31) Müberra Al (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hira Durdu ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda Ordu istikametine seyreden Hayati D. (37) yönetimindeki 34 AG 9071 plakalı hafif ticari araç, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 55 AAF 067 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Hayati D. ile hafif ticari araçta bulunan Burcu D. (29), Cemile Y. (49), Rüzgar Utku D. (11), Hira D. (8) ve Egemen D. (3) ile otomobilde bulunan Murat A. (31) ve Müberra A. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Hira D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.