Haberler

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Otomobil Motoru Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi. Motorlara el konulurken, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu

Sapık milyarder bir ülkeyi alarma geçirdi! Özel ekip kurdular