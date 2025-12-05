Haberler

Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde düzenlenen etkinlikte, bisiklet süren gönüllüler, çevreye duyarlı bir mesaj vererek karbon ayak izini azaltmayı amaçladılar.

Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu ile Bafra Kültür ve Spor Topluluğu, Kızılırmak Kuş Cenneti'nde bir araya geldi.

"Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" temasıyla düzenlenen etkinlikte bisikletlerle pedal çeviren topluluk üyeleri, kuş cennetinin biyolojik çeşitliliğini gözlemledi.

Topluluk Başkanı Sude Minuz, burada yaptığı konuşmada, çevirdikleri her pedalla dünyaya "değişime hazırız" mesajı verdiklerini belirterek, "Bugün attığımız her pedal hem sağlığımıza hem de gezegenimize nefes oluyor." dedi.

Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Yasul ise bisikletin temiz hava, sağlıklı yaşam ve düşük karbon salımı için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yasul, etkinliğin gerçekleşmesine sağladıkları destekten dolayı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
title
