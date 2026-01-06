Haberler

Samsun'da gök taşının düşme anı kamerada

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde atmosferde yanarak gökyüzünde parlak bir ışık hüzmesi oluşturan gök taşı, yöre halkında heyecana neden oldu. Olay, 2 Ocak'ta kaydedildi.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

