Samsun'da bacanın içine gizlenmiş 2 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri, bir ikamette yaptıkları operasyonda bacanın içine gizlenmiş 2 bin 200 uyuşturucu hap buldu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, ikamette yaptıkları aramada, bacanın içine gizlenmiş 2 bin 200 uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan B.G, jandarmaya götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek