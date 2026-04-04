Samsun'da bacanın içine gizlenmiş 2 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, ikamette yaptıkları aramada, bacanın içine gizlenmiş 2 bin 200 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan B.G, jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.