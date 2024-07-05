Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Giyim Mağazası Türk Kızılay'a Giysi Bağışladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi desteğinde bulundu. Mağaza işleten Recep Akıncı ve Mehmet Ali Gürdal, çocuk giysileri ve eşofman takımları gibi ürünleri Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğine bağışladı. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, bağışlarla birçok ihtiyaç sahibinin yardımına yetişeceklerini belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi desteğinde bulundu.

İlçede mağaza işleten Recep Akıncı ve Mehmet Ali Gürdal, arasında çocuk giysileri ve eşofman takımları bulunan ürünleri Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğine bağışladı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Akıncı ve Gürdal'a Türk Kızılaya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Yapılan bağışlar ile çok sayıda çocuk ve gencimizin ihtiyacını karşılayacağız. Kızılay Havza İlçe Temsilciliği olarak bu yıl 3 bin 500 kişiye giyim yardımında bulunduk. Genç kardeşlerimizin davranışlarının toplumumuza örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Recep Akıncı da bir süredir ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma niyetleri olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımız ile ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanımız kısıtlı olduğundan yardımlarımızı Türk Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Akıncı Ali Gürdal Kızılay Samsun Çocuk Havza Güncel Haberler

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Bakmadan Geçme

5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl? 5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title