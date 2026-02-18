19 Mayıs'ta gıda kontrolleri sürüyor

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrol kapsamında marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim işletmeleri inceleniyor.

Denetimlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Yetkililer, özellikle tüketimin arttığı dönemlerde denetimlerin daha da sıklaştırıldığını belirterek, gıda güvenilirliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli idari işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.