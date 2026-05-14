Bafra'da şehit eşine vefa ziyareti

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 1997 yılında Bingöl'de şehit olan Piyade Er Hasan Gülal'ın eşi Arife Gülal ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından "Vatan İçin Can Verenlere Vefa" temasıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehit Hasan Gülal ve tüm kahramanlar için dua edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Haftası'nı anlamlı ziyaretlerle taçlandırdıklarını belirterek, "Haftayı sadece eğlence ve sporla değil, vatanımız için canını feda eden kahramanlarımızın emanetlerini ziyaret ederek anlamlandırıyoruz. Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır." ifadesini kullandı.

Şehit eşi Arife Gülal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan gençlere ve devlet yetkililerine teşekkür etti.