Samsun'da Genç Kızın Üzerinden Otomobil Geçti, Sürücü Kaçtı

Samsun'da İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği noktada bekleyen bir genç kızın ayağının üzerinden otomobil geçti. Sürücü olay yerinden kaçarken, genç kız ise hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 2 caddenin geçiştiği noktada bekleyen bir genç kızın ayağının üzerinde otomobil geçti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. A.D. (17) isimli genç kızın 2 caddenin kesiştiği noktada ayağının üzerinden otomobil geçti. Genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazaya karışan sürücü kayıplara karışırken genç kız ise ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN