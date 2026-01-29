Haberler

Samsun'da bir kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi gasbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı. 17 yaşındaki Y.E., cep telefonunun çalınmasının yanı sıra vücudunda sigara söndürüldüğünü iddia ederek polise başvurdu. Operasyonla yakalanan E.Y. ev hapsine alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi gasbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Körfez Mahallesi'nde bir ikamette cep telefonunun alındığı, saçları kesilerek vücudunda sigara söndürüldüğünü iddia eden Y.E. (17), polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.Y. (26) ile R.Ş.A. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş.A. tutuklandı, E.Y. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
500

