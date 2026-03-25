Samsun'da freni boşalan tır refüje çıktı
Samsun'da park halindeyken freni boşalan inşaat malzemesi yüklü tır, hareket ederek 500 metre ilerledi ve demir korkulukları devirerek refüje çıktı. Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.
Gebze'den Türkmenistan'a giden S.D. (54) yönetimindeki 76 AAR 823 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde bir restoranın otoparkında park halindeyken hareket etmeye başladı.
Sürücüsü restoranda yemek yediği sırada freni boşalan tır, kara yoluna çıkarak yaklaşık 500 metre ilerledi. Tır, demir korkulukları devirip refüje çıkarak durabildi.
Bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı.