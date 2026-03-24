Haberler

Samsun'da freni boşalan tırın 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde freni boşalan bir tır, seyir halindeki 4 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde freni boşalan tırın seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi civarında, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ZB 092 Azerbaycan plakalı kablo yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.

Yaklaşık bir kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, seyir halindeki kamyon, hafif ticari araç ile 2 otomobile çarptı.

Savrulan tır, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

