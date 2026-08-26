Fındık Bahçesinde Uçuruma Yuvarlanan Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde ot biçen 61 yaşındaki Dursun Şahin, dengesini kaybedip 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Esatçiftliği Mahallesi Kayalar mevkisinde fındık bahçesinde tırpanla ot biçen Dursun Şahin (61), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA